أوكرانيا: تسجيل 36 اشتباكا مع القوات الروسية فى 5 مناطق خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية عن هيئة الأركان قولها، فى بيان لها، "إن القوات الأوكرانية اشتبكت مع القوات الروسية فى ليمان وباخموت وأفديفكا ومارينكا وكوبيانسك، حيث يركز الروس جهودهم العسكرية هناك".
وأضافت: "خلال الليلة الماضية، شنت القوات الروسية هجمات على أوكرانيا باستخدام طائرات بدون طيار من طراز شاهد، كما شن الجيش الروسى 53 غارة جوية وأطلق 60 قذيفة باستخدام أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق على مواقع جنودنا ومناطق مأهولة بالسكان".
وأشارت إلى أن احتمال تعرض أوكرانيا لغارات جوية أو ضربات صاروخية لا يزال مرتفعا.
وأوضحت أن القوات الجوية الأوكرانية شنت 7 غارات جوية على مواقع ارتكاز القوات الروسية و4 غارات على أنظمة صواريخ مضادة للطائرات وغارة على موقع قيادة روسى.
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