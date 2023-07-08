وسائل إعلام إيرانية: مقتل شرطى فى هجوم على مركز شرطة فى زاهدان

جدة - نرمين السيد - وبحسب التقارير الإيرانية، فقد شن مسلحون هجومًا على مركز للشرطة فى مدينة زاهدان الإيرانية اليوم السبت، ما أدى إلى مقتل شرطى خلال الاشتباك مع المهاجمين، الذين كانوا مزودين بأسلحة ناسفة، حيث بادر اثنان منهم لتفجير نفسيهما.

وأكد الادعاء العام فى محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، أن الهجوم أسفر حتى الآن عن مصرع أحد عناصر الشرطة.