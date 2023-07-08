ميدفيديف: الناتو يواصل تعزيز قدرات كييف القتالية بكل الوسائل الممكنة

جدة - نرمين السيد - قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسى دميترى ميدفيديف، إن دول حلف شمال الأطلسى "الناتو" تواصل تعزيز قدرات كييف القتالية بكل الوسائل الممكنة، مشددًا على ضرورة تقييم جميع التهديدات المطروحة وتحديد الأسلحة المطلوبة لمواجهتها.





وأوضح ميدفيديف، خلال اجتماع لمجلس الصناعات العسكرية الروسية، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، أن دول الناتو تعزز قدرات كييف القتالية عبر تزويدها بوسائل تدمير حديثة وبعيدة المدى، كما يدرسون عن كثب إمكانية تزويد كييف بمقاتلات إف 16 الأمريكية وغيرها من المقاتلات. وأكد أن الوضع خطر، منوها بضرورة تقييم جميع المخاطر المحتلمة والتهديدات وتحديد أنواع وكميات الأسلحة المطلوبة فى المستقبل القريب.

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