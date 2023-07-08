مسؤول بارز بالبنتاجون: الهجوم الأوكرانى المضاد أبطأ من المتوقع

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية عن كولين كال قوله "إنه لا يزال من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات بشأن احتمالات تحقيق كييف مكاسب فى ساحة المعركة، مضيفا أن الأوكرانيين ما يزالون يختبرون المناطق الروسية لمعرفة نقاط الضعف".
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت رسميا أنها ستزود أوكرانيا بالقنابل العنقودية كجزء من حزمة مساعدات عسكرية جديدة.
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