العالم اليوم - فنانون يطالبون صناع مسلسل "ليه لأ" بالاعتذار

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 8 يوليو 2023 11:18 صباحاً - فجرت جملة في مسلسل "ليه لأ" غضب الفنانين من خريجي أقسام المسرح بالجامعات المصرية، وطالبوا أسرة المسلسل بالاعتذار.

واحتوى مشهد، عرض في الحلقة الثامنة من الجزء الثالث في مسلسل "ليه لأ" حوارا بين سيدتين، إحداهما تعرّف نفسها للأخرى على أنها دكتورة تدرّس المسرح في قسم المسرح والأخرى تحكي لها عشق صديقة لها لفنون الغناء والتمثيل وتطلب نصيحتها.

تقول الأولى للثانية: "هو إحنا مش بنعلم تمثيل أوي يعني..أكاديمية الفنون هي بتاعت التمثيل إللي بجد".

رسالة تشكيك

اعتبر فنانون هذه العبارة تشكيكا في مكانة وكفاءة أقسام المسرح الملحقة بكليات الآداب في عدد من الجامعات المصرية، ورسالة سلبية للجمهورمن أهل مهنة الفن أنفسهم، رغم أنه تخرج فيها العديد من المواهب والكفاءات.

وأطلق المنتقدون وسما على مواقع التواصل الاجتماعي ليعبروا فيه عن غضبهم.

من الفنانين الغاضبين، صبري فواز، الذي عبّر لموقع "دوت الخليج" عن فخره بكونه خريجا لقسم المسرح بكلية الآداب في جامعة الإسكندرية.

واستغرب أن تصدر الإساءة لهذه الأقسام من أصحاب المهنة، وتضع المنابر الفنية مثل أقسام كليات الآداب وأكاديمية الفنون في منافسة غير حقيقية، ودون مبرر ولو درامي.

وفي السياق ذاته، تحدث الممثل والمخرج محمد مرسي، مدير فرقة الإسكندرية المسرحية لموقع"دوت الخليج" عن استياءه من التقليل من مقام ومكانة قسم المسرح الذي يتخرج فيه سنويا عشرات الموهوبين وذوو القدرات الفنية الرفيعة، الذين يثرون الحركة الفنية في مصر والعالم العربي، ومنهم من يتربع على قمة الإبداع في السينما والمسرح والدراما.

ومسلسل "ليه لأ"، من تأليف ورشة لمريم نعوم، وإخراج نادين خان، ويشارك في بطولته عايدة رياض، ونيللي كريم، وأحمد طارق، ونادين، ومعتز هشام.

مطلوب اعتذار

ومن جانبه، بث الفنان محمد علي رزق مقطع فيديو يوجه فيه رسالة لفريق المسلسل، يشرح سبب الغضب، ويطالب فيه منتج العمل بحذف المشهد والاعتذار عن الرسالة المسيئة التي يحتويها.

وبعد إعلان تقديره لأكاديمية الفنون (البيت الكبير)، عدَدَ رزق أسماء عدد من الفنانين البارزين، وهم من خريجي أقسام المسرح في الجامعات، مثل فتحي عبد الوهاب، وسامح حسين، وأحمد فتحي، وياسر الطوبجي.

وتساءل عما يثيره هذا المشهد لدى طلاب أقسام المسرح وذويهم من إهانة وتحقير، وكأن دراسة الفنون في قسم المسرح مضيعة للوقت، فضلا عن معارضة الكثيرين لتعليم الفنون والتقليل من قيمة الفن نفسه.

وفي تعليق لنقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، ذكَّر بأن أقسام المسرح بالجامعات هى أقسام رائدة، قام بالتدريس فيها أعظم أساتذة التمثيل، مثل سعد أردش وأحمد عبد الحليم وأحمد حلاوة وخليل مرسى ورانيا فتح الله وجمال ياقوت وفريد النقراشي وعبير منصور ونبيلة حسن أبو الحسن سلام ونبيل الألفي، وتخرج فيها ممثلون على أعلى مستوى.

وردا على ما جاء في المشهد، تحدث زكي عن أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة ضد أسرة العمل، "ولن يتم السكوت عن إهانة مؤسسة فنية"، وفق ما نقلت عنه مواقع صحفية مصرية.

ويوجد في الجامعات المصرية أكثر من 10 أقسام لتدريس علوم المسرح لاستيعاب المواهب والراغبين في دراسة هذا الفن، بجانب الدارسين في أكاديمية الفنون.