سفير روسيا بأمريكا: واشنطن مهووسة بفكرة هزيمة موسكو ولا تدرك خطورة أفعالها

جدة - نرمين السيد - أكد أناتولى أنطونوف، سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، اليوم السبت، أن تزويد واشنطن لكييف بذخائر عنقودية لن يؤثر على عزم موسكو على تحقيق أهداف عمليتها العسكرية فى أوكرانيا، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





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