بايدن: طالبت الرئيس الصينى بتوخى الحذر بعد لقائه بنظيره الروسى

وأوضح بايدن فى تصريحات له، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية"، أنه قال لنظيره الصينى هذا ليس تهديدا، هذه ملاحظة، مضيفا: "أكدت له أنه منذ دخول روسيا إلى أوكرانيا، انسحبت 600 شركة أمريكية من روسيا، وقد أخبرتنى أن اقتصادك يعتمد على الاستثمار من أوروبا والولايات المتحدة، كن حذرا".
يذكر أن الرئيس الصينى قد حذر يوم الثلاثاء الماضى دول منظمة شنغهاى للتعاون من "الثورات الملونة" ومن "حرب باردة جديدة"، وذلك فى كلمة أدلى بها خلال قمة المنظمة.
وفى السياق ذاته، تتواجد وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين فى الصين، حيث تلتقى بمسؤولين صينيين منهم رئيس الوزراء لى تشيانج فى محاولة لتهدئة العلاقات التجارية المتوترة بين أكبر اقتصادين فى العالم.
تأتى الزيارة فى وقت يدعو بعض السياسيين الأمريكيين إلى تقليل اعتماد واشنطن على العملاق الآسيوى، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية.
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