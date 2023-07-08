رقابة روسية على المأكولات البحرية اليابانية بعد تصريف مياه فوكوشيما المشعة

جدة - نرمين السيد - قررت وكالة حماية المستهلك الروسية، قررت تركيز إجراءات الرقابة على واردات الأسماك اليابانية والمنتجات البحرية الأخرى، وسط مخاوف من تصريف المياه المشعة المعالجة من محطة "فوكوشيما" النووية المخطط له، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





وبحسب القناة، أصدرت الوكالة الروسية تعليمات لتكثيف الضوابط الصحية والحجر الصحى لمنع الموارد الحيوية المائية والأغذية المنتجة منها فى اليابان، ومن بين ذلك الأسماك والمنتجات السمكية والمأكولات البحرية، مع تركيز أعلى من المواد المشعة من التدفق إلى أراضيها. ويسمح فى الوقت الحالى، باستيراد المنتجات الغذائية من اليابان إذا كانت مصحوبة بإعلان من السلطات اليابانية بأن تركيزات المواد المشعة أقل من القوانين المعمول بها، ويتعين إرفاق شهادة محتوى السيزيوم المشع بالإعلان. وأعربت روسيا والصين عن قلقهما إزاء التأثير البيئى المحتمل لتصريف المياه من مجمع فوكوشيما دايتشى النووى الواقع على ساحل المحيط الهادئ، والذى عانى من انصهار قلب المفاعل فى أعقاب زلزال مارس 2011، وكارثة تسونامى.

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