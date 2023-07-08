الدفاع البريطانية: باخموت تشهد معارك شرسة بين القوات الروسية والأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وأضافت الدفاع البريطانية، أن القوات الأوكرانية تتقدم بثقة فى باخموت وسط معاناة القوات الروسية بسبب ضعف الروح المعنوية، على حد وصفهم.
وتواصل أوكرانيا هجومها المضاد ضد روسيا منذ أسابيع، فيما رأى وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للشؤون السياسة كولين كال، أن الهجوم الأوكرانى المضاد على القوات الروسية يسير بوتيرة أبطأ من المتوقع.
وقال كولين كال: "إنه لا يزال من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات بشأن احتمالات تحقيق كييف مكاسب فى ساحة المعركة، مضيفا أن الأوكرانيين ما يزالون يختبرون المناطق الروسية لمعرفة نقاط الضعف".
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت رسميا أنها ستزود أوكرانيا بالقنابل العنقودية كجزء من حزمة مساعدات عسكرية جديدة.
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