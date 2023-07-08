القاهرة الإخبارية: تدفق المهاجرين يطيح بحكومة هولندا والانتخابات بعد نوفمبر

جدة - نرمين السيد - أعلنت لجنة الانتخابات الوطنية فى هولندا، اليوم السبت، أن الانتخابات العامة الجديدة التى تنتظرها البلاد بعد استقالة الحكومة لن تجرى قبل منتصف نوفمبر المقبل، بعدما انهارت الحكومة الائتلافية بقيادة رئيس الوزراء مارك روته، أمس الجمعة، بعد إخفاقها فى التوصل إلى اتفاق حول فرض قيود للحد من تدفق المهاجرين، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".





ووفقًا للقناة، فقد اندلعت الأزمة بعدما مارس حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية المحافظ بزعامة روته، ضغوطًا لفرض قيود تهدف إلى الحد من تدفق طالبى اللجوء إلى هولندا، وهو الأمر الذى رفضه اثنان من الأحزاب الأربعة فى الائتلاف الحاكم، وستدير حكومة روته البلاد بوصفها حكومة تصريف أعمال حتى يجرى تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات، وقد يستغرق الأمر عدة شهور.

وقال روته، خلال مؤتمر صحفى، عرضت "القاهرة الإخبارية" جزءًا منه، إنه "ليس سرًا أن آراء الشركاء فى الائتلاف متباينة حول سياسة الهجرة، اليوم علينا للأسف أن نستنتج أن هذه الخلافات صارت مستعصية، لذلك سأقدم استقالة الحكومة بالكامل إلى الملك"، وبلغت التوترات ذروتها الأسبوع الماضى عندما طالب روته بدعم اقتراح للحد من دخول أبناء اللاجئين الذين فروا من ويلات الحروب ويقيمون بالفعل فى هولندا، وينص الاقتراح على أن تنتظر الأسر عامين على الأقل قبل أن يلتئم شملها.

ولا تستطيع حكومة تصريف الأعمال اتخاذ قرارات باتباع سياسات جديدة، لكن روته قال إن ذلك لن يؤثر على دعم بلاده لأوكرانيا فى حربها مع روسيا، وتطبق هولندا بالفعل واحدة من أكثر سياسات الهجرة تشددا فى أوروبا، لكن تحت ضغط من الأحزاب اليمينية كان روته يحاول منذ شهور البحث عن طرق لتقليل تدفق طالبى اللجوء.