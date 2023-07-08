الأمم المتحدة: لا غنى عن صادرات روسيا وأوكرانيا لأمن الغذاء العالمى

جدة - نرمين السيد - قال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إنه لا غنى عن الصادرات الغذائية والأسمدة من الاتحاد الروسى وأوكرانيا، فى دعم الأمن الغذائى العالمى، مشددًا على أهمية التنفيذ الكامل والمستمر للاتفاقيات الموقعة فى أسطنبول فى عام 2022، للمساعدة فى ضمان وصول هذه المنتجات إلى الأسواق العالمية بسلاسة وكفاءة وعلى نطاق واسع.





وأشار جوتيريش، فى كلمة له نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن هذه الاتفاقيات هى عرض نادر للغاية لما يمكن أن يفعله العالم عندما يضع فى اعتباره التحديات الكبرى فى عصرنا، مضيفا أن الاتفاقيات تساهم معا فى التخفيضات المستمرة فى أسعار المواد الغذائية العالمية. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، التزام المنظمة الأممية التام بالبناء على التقدم المحرز بالفعل، وأنها على اتصال دائم بمجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، داعيا جميع الأطراف المعنية إلى إعطاء الأولوية للأمن الغذائى العالمى.

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