غازبروم الروسية: تسليم 40.8 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم السبت، تسليم 40.8 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعى إلى أوروبا عبر أوكرانيا، حسبما أفاد به نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





يذكر أن روسيا طالبت بعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولى يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة تفجير خطوط أنابيب "نورد ستريم". وكشف نائب المندوب الروسى لدى الأمم المتحدة دميترى بوليانسكى، عن طلب روسيا لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولى فى 11 يوليو، لبحث تفجير "السيل الشمالى" للغاز الروسى إلى ألمانيا بمياه الدنمارك. وأضاف بوليانسكى: "سنطعن مجددا بأن التحقيق الذى تجريه الدنمارك وألمانيا والسويد فى هذه الجريمة كاف ولا حاجة للجهود الدولية للعثور على الجناة. لقد طلبنا من الرئاسة البريطانية للمجلس دعوة ممثلى الدول الثلاث ليطلعونا على مسار تحقيق دولهم".

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