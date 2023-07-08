اشتباكات عنيفة بين الجيش السودانى والدعم السريع جنوب الخرطوم

جدة - نرمين السيد - وأعلن الجيش السودانى، منذ أسبوع، استقبال من يستطيع حمل السلاح من الشباب، لتجهيزهم تنفيذا لتوجيهات الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادى.

ويشهد السودان مواجهات عنيفة منذ منتصف أبريل الماضى بين الجيش السودانى بقيادة رئيس مجلس السيادة السودانى، عبد الفتاح البرهان، وميليشيا الدعم السريع المتمردة بقيادة محمد حمدان دقلو، ما أدى إلى نزوح الملايين من أبناء السودان، ومقتل مئات الأشخاص وإصابة الآلاف.