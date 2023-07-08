جدة - نرمين السيد - سجلت محطات الشبكة الوطنية الإماراتية لرصد الزلازل، التابعة لـ"المركز الوطنى للأرصاد"، اليوم السبت، هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر فى مدينة "ضدنا" بالفجيرة الساعة 10:51 صباحًا، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «القاهرة الإخبارية»: هزة أرضية بقوة 3.2 ريختر تضرب الفجيرة الإماراتية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.