المدعى العام الأوكرانى: مقتل 494 طفلا وإصابة 1500 منذ بدء الحرب

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم"، أوضح مكتب المدعى العام، فى بيان له اليوم، أنه حتى اليوم الموافق 8 يوليو، تأثر أكثر من 1545 طفلا فى أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية، موضحا أن 494 طفلا قتلوا، وأصيب 1051 آخرون بجروح مختلفة الخطورة.

وأشار البيان إلى أن معظم حالات الأطفال القتلى والجرحى كانت فى منطقة دونيتسك بـ472 حالة، وتليها خاركييف بـ297 حالة وفى كييف 129 حالة وفى خيرسون 115 حالة، مضيفًا أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث إن العمل جار للتحقق من البيانات الواردة من مناطق الاشتباكات، والأراضى التى تسيطر عليها روسيا.