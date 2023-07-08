القاهرة الإخبارية: واشنطن تحث بكين على التعاون لمواجهة «تهديد وجودى»

جدة - نرمين السيد - دعت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، اليوم السبت، إلى ضرورة التعاون بين واشنطن وبكين لمكافحة التغير المناخى، وذلك خلال زيارتها التى تستغرق 4 أيام بالعاصمة بكين.





ووفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية"، تهدف زيارة وزيرة الخزانة الأمريكية إلى الصين لتهدئة التوترات المتصاعدة بين أكبر اقتصادين فى العالم، لا سيما فيما يتعلق بالتجارة وصناعة رقائق التكنولوجيا الفائقة، حيث قالت يلين: "يتوجب على واشنطن وبكين العمل معًا من أجل مواجهة تغير المناخ الذى يتصدر قائمة المشكلات العالمية، ويشهد التاريخ على قدرة بلدينا على تحقيق ذلك".

وأشارت القناة إلى أن زيارة يلين هى الزيارة الثانية التى يجريها مسؤول حكومى أمريكى إلى الصين هذا العام، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لإحياء العلاقات الأمريكية الصينية، التى وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ عقود بسبب الخلافات حول التكنولوجيا والأمن ومثيرات أخرى، والتقى الرئيسان الأمريكى جو بايدن، والصين شى جين بينج فى نوفمبر الماضى، واتفقا على تحسين العلاقات بين أكبر اقتصادات العالم والشركاء التجاريين الرئيسيين، لكن لم تظهر أى من الحكومتين استعدادًا لإجراء تغييرات رئيسية فى السياسة.

وجددت وزيرة الخزانة الأمريكية تأكيدها على أن من مصلحة واشنطن وبكين وضع العلاقات على المسار الصحيح والحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة، وتابعت: "ونظرًا لأن بلدينا بين أكبر منتجى غازات الاحتباس الحرارى فى العالم وأكبر المستثمرين فى الطاقة المتجددة، فعلينا تقاسم المسؤولية عن ذلك ولعب دور ريادى على هذا الصعيد".

وفى وقت سابق يوم الجمعة، أعربت وزارة المالية الصينية عن أملها فى تحقيق المنفعة المتبادلة والنتائج المربحة للجانبين، لكنها لم تقترح تنازلات صينية محتملة.