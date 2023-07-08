سيناتور أمريكى: انضمام أوكرانيا للناتو سيسبب حربا بين واشنطن وموسكو

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ"القاهرة الإخبارية"، كتب بول، عبر حسابه على موقع "تويتر"، قائلاً: "هذا خطأ تمامًا ويمكن أن يقودنا إلى حرب مع الروس".
كما علق على اقتراح زميله فى الحزب الجمهورى السيناتور ليندسى جراهام، الذى قال إنه سيعمل مع ممثلى الحزبين الأمريكيين على قرار يدعو أوكرانيا للانضمام إلى الناتو، قائلاً: "لا أوافق تمامًا".
وقال الرئيس الأمريكى جو بايدن، يوم الجمعة، إنه يرى أنه من السابق لأوانه طرح مسألة انضمام أوكرانيا إلى الناتو للتصويت بسبب عدم كفاية معايير العضوية فيها والصراع المستمر مع روسيا.
فى الوقت نفسه، قال البيت الأبيض إنه لا ينبغى لأحد أن يتوقع دعوة أوكرانيا إلى التحالف بعد قمة المنظمة يومى 11 و12 يوليو، لأن كييف بحاجة إلى العمل على إصلاحات للوفاء بمعايير التحالف.
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