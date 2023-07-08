«القاهرة الإخبارية»: الجيش السودانى يقصف تمركزات الدعم السريع بالخرطوم الآن

جدة - نرمين السيد - وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل، إلى أن الجيش السودانى يسيطر بنسبة 90% على مختلف الجبهات، مؤكدًا أن الجيش يواصل مطاردة الدعم السريع بمختلف المواقع.

ووقعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السودانى وميليشيا الدعم السريع فى جنوب العاصمة الخرطوم، اليوم السبت.

وكان الجيش السودانى قد أعلن منذ أسبوع، عن استقبال من يستطيع حمل السلاح من الشباب، لتجهيزهم تنفيذا لتوجيهات الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادى.

ويشهد السودان مواجهات عنيفة منذ منتصف أبريل الماضى بين الجيش السودانى بقيادة رئيس مجلس السيادة السودانى، عبد الفتاح البرهان، وميليشيا الدعم السريع المتمردة بقيادة محمد حمدان دقلو، ما أدى إلى نزوح الملايين من أبناء السودان، ومقتل مئات الأشخاص وإصابة الآلاف.