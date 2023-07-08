جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إحباط 16 هجومًا أوكرانيًا على محاور دونيتسك وجنوب دونتيسك وكراسيمان بضواحى مدينة أرتيموفيسك، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وقالت الدفاع الروسية فى بيان، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" إن القوات الأوكرانية تكبدت نحو 820 عسكريًا بين قتيل وجريح، وأن القوات الروسية دمرت مخزنًا للذخيرة على محاور القتال، وأسقطت طائرة حربية أوكرانية من طراز "سو 25"، واعترضت 21 قذيفة هيمارس، ودمرت 13 مُسيّرة أوكرانية. فى سياق متصل، أعلنت سلطات زابوريجيا أن الوحدات الروسية بدأت تقدمها بعد صدها لهجوم قوات كييف قرب بلدة "براتيخاسكا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «القاهرة الإخبارية»: موسكو تحبط 16 هجوما أوكرانيا وإسقاط طائرة حربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.