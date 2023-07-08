جوتيريش يتمسك بإدانة استخدام إسرائيل القوة المفرطة فى جنين

جدة - نرمين السيد - وقال فرحان حق، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال المؤتمر الصحفى اليومى فى نيويورك، والذى نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، إن جوتيريش متمسك بآرائه بشأن إدانة إسرائيل لاستخدامها المفرط للقوة فى مخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية.
وكان جلعاد إردان، مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، دعا جوتيريش، إلى التراجع عن إدانة اسرائيل بعد الاستخدام المفرط للقوة من قبل الجيش الإسرائيلى فى مخيم جنين.
وأدان جوتيريش، الخميس الماضى، جميع أعمال العنف ضد المدنيين، داعيًا إسرائيل إلى "التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولى، بما فى ذلك واجب ممارسة ضبط النفس واستخدام القوة بشكل متناسب، وواجب تقليل الضرر والإصابة واحترام الحياة الإنسانية والحفاظ عليها".
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