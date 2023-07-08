العالم اليوم - مصر.. إجراءات حاسمة بعد إصابة 9 أشخاص داخل ملاهي

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 8 يوليو 2023 05:18 مساءً - اتخذت محافظة الدقهلية في مصر إجراءات حاسمة عقب إصابة 9 أشخاص بينهم أطفال داخل ملاه للمصطافين بمدينة جمصة، نتيجة سقوط أحد الألعاب بالمكان، وفقا لحديث مسؤول لموقع "سكاي نيوز عربية".
كانت مديرية أمن الدقهلية قد تلقت إخطارا بوجود حالة ذعر في الملاهي المخصصة للمصطافين بجمصة، بعد وقوع حادث وسقوط مصابين بجروح وكسور تتراوح أعمارهم ما بين 14سنة و34 عاما، لتتوجه على الفور قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى المنطقة المنشودة.
ويقول أيمن عزت رئيس مدينة جمصة لموقع "دوت الخليج": "بعد دقائق من الحادث قمنا بإرسال 7 حالات من المصابين إلى مستشفى جمصة وحالتين إلى مستشفى الأزهر الجامعي بدمياط لسرعة تلقيهم الإسعافات اللازمة والحصول على الرعاية الطبية الكافية".
ويؤكد عزت لموقع "دوت الخليج" على تحرير محاضر رسمية ضد المسؤولين عن الملاهي وإصدار قرار رسمي بقطع التيار الكهربائي عن تلك الأماكن لمنع استخدامها، فضلا عن سحب تراخيصها وإغلاقها لحين انتهاء التحقيقات والوقوف على الأسباب المؤدية للحادث.
ويضيف رئيس مدينة جمصة لموقع "دوت الخليج": "كذلك تم تشكيل لجنة من الأمن الصناعي والحماية المدنية وعدد من الجهات المختصة، من بينها وزارة البيئة من أجل إجراء تفتيش كامل على جميع الملاهي بالمدينة والتأكد من إتباع كافة اشتراطات السلامة".
ويُشير عزت لموقع "دوت الخليج" إلى أن التحقيقات الأولية أثبتت أن أصحاب الملاهي يعملون بالمخالفة دون الحصول على موافقات الأمن الصناعي والتي تعمل على معاينة جميع الألعاب للتعرف على جودتها وصلاحية أجزائها المختلفة والتيقن من عدم إضرارها بالمواطنين.
وعقب وقوع حادث ملاهي جمصة، وجه أيمن مختار، محافظ الدقهلية، رؤساء المدن المختلفة بمراجعة تراخيص الملاهي داخل كل مدينة وفحص كافة الألعاب بصورة دقيقة من خلال فريق مختص ومصادرتها في حالة وجود أخطاء صناعية أو أعطال من أجل حماية الأطفال.
ويسترسل عزت لموقع "دوت الخليج" المدينة تشهد إقبال كثيف من المصطافين على مدار شهور فصل الصيف، حيث استقبلنا نحو 3 مليون شخص في إجازة عيد الأضحى المبارك، ولا يمكن التهاون مع إجراءات السلامة والأمان سواء في المناطق المخصصة للألعاب أو الشواطئ".
ويختتم رئيس مدينة جمصة حديثه لموقع "دوت الخليج": "نتابع لحظة بلحظة الحالة الصحية للمصابين من أجل توفير كافة المستلزمات الطبية وتذليل العقبات وتوفير سبل الراحة لهم لحين تماثلهم للشفاء وعودتهم إلى ذويهم بعد تلك الليلة العصيبة".
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