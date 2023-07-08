شهدت معارك شرسة بين روسيا وأوكرانيا.. ما قصة «جزيرة الأفعى»؟

جدة - نرمين السيد - شهدت "جزيرة الأفعى" معارك شرسة بين القوات الروسية والأوكرانية، وزارها الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى بعد استعادتها من القوات الروسية بعد أشهر من القصف المكثف عليها.





وفى هذا السياق، استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" أبرز المعلومات عن جزيرة الأفعى، والتى تقع بالقرب من السواحل الشمالية لأوكرانيا، وتبلغ مساحتها 0.17 كيلو متر مربع، ويصل طولها إلى 662 مترًا وعرضها 440 مترًا. وشهدت معارك شرسة بين روسيا وأوكرانيا، وأعلنت روسيا انسحابها من الجزيرة عام 2022، وتحظى الجزيرة بأهمية استراتيجية فى البحر الأسود. وظهر الرئيس الأوكرانى فى الجزيرة على متن قارب سريع قبالة سواحل الجزيرة، كما تجول فى الجزيرة ووضع إكليلًا من الزهور على نصب تذكارى للجنود الأوكرانيين الذين قضوا فى الجزيرة.

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