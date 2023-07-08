مراسل القاهرة الإخبارية: نواب حاكم مصرف لبنان يهددون بالاستقالة الجماعية

جدة - نرمين السيد - كشف أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" عن تطورات الأوضاع فى لبنان، بعد تهديد نواب حاكم مصرف لبنان باستقالة جماعية، مع قرب انتهاء ولاية حاكم المصرف نهاية الشهر الجارى، موضحا أن البيان الذى أصدره النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان المركزى كان غريبًا، وربما أمر جديد فى عمل المصرف.





وأضاف سنجاب، خلال رسالة له على الهواء فى قناة "القاهرة الإخبارية"، أن البيان يأتى قبل أيام معدودة من انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان المركزى رياض سلامة فى 31 يوليو الجارى، موضحا أن النواب يريدون إخلاء مسئولياتهم، ويؤكدون أنه لا أحد منهم سيتحمل مسئولية إدارة مصرف لبنان المركزى فى غياب الحاكم، ويطالبون بالإسراع فى تعيين حاكم جديد للمصرف المركزى قبل انتهاء ولاية الحاكم الحالى. وتابع مراسل "القاهرة الإخبارية" : "فُهم من هذا الكلام بأنه تلويح بالاستقالة، ونائب رئيس حكومة تصريف الأعمال أصدر بيانًا أكد فيه أن القانون ينص على أنه فى حالة تعذر تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان يتولى تسيير أمور المصرف أحد نوابه، داعيًا نواب الحاكم إلى تحمل المسئولية فى هذا الظرف"، مؤكدا أن حمل إدارة مصرف لبنان المركزى ثقيل فى هذا التوقيت، وربما يريد نواب الحاكم عدم تولى المنصب فى التوقيت تحديدًا.

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