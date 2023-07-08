بريطانيا تدعو لإصلاحات مالية لمساعدة البلدان الأكثر ضعفا فى أزمة المناخ

جدة - نرمين السيد - دعا أندرو ميتشل، وزير التنمية الدولية البريطانى، إلى إجراء إصلاحات طموحة فيما يخص أزمة المناخ؛ لضمان أن يساعد النظام المالى الدولى البلدان الأكثر ضعفًا على مواجهة التحديات الهائلة التى تواجهها، مؤكدًا أن أزمة المناخ تصيب الملايين من الناس فى المقام الأول والأكثر صعوبة فى جميع أنحاء إفريقيا.





وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" أعرب "ميتشل"، اليوم السبت، على هامش زيارته لجمهورية الرأس الأخضر لحضور مؤتمر التجمع الإفريقى لعام 2023 كضيف شرف، عن امتنانه للدعوة الكريمة من محافظى البنوك المركزية للدول الإفريقية من أعضاء البنك الدولى للمشاركة فى اجتماعهم السنوى، والتأكيد على الكيفية التى ستدعمهم بها بريطانيا فى المساعى المشتركة، بحسب بيان صادر للحكومة البريطانية. ومن المقرر أن يدعو "ميتشل" مجموعة البنك الدولى إلى توسيع نطاق مواردها الحالية بشكل أكبر وتعبئة المزيد من رأس المال الخاص بشكل كبير من أجل معالجة الفقر ومساعدة المجتمعات الضعيفة على التكيف مع تغير المناخ. وانطلقت أعمال مؤتمر التجمع الإفريقى فى جمهورية الرأس الأخضر، اليوم السبت، بحضور محافظى البنوك المركزية للدول الإفريقية الأعضاء فى البنك وصندوق النقد الدوليين لبحث كيفية مواجهة الدول الإفريقية لتداعيات أزمة المناخ.

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