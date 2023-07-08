روسيا تعتزم الضغط على مجلس الأمن بشأن تحقيقات نورد ستريم

فى إصرار روسى على محاسبة المتورطين فى تفجير "نورد ستريم"، أعلن دميترى بوليانسكى، نائب المندوب الروسى لدى الأمم المتحدة، طلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولى فى 11 يوليو، لبحث تفجيرى خطوط الغاز الروسية الممتدة إلى ألمانيا بمياه الدنمارك، بحسب "نوفوستى".
وأضاف: "سنطعن مجددًا بأن التحقيق الذى تجريه الدنمارك وألمانيا والسويد فى هذه الجريمة كافٍ ولا حاجة للجهود الدولية للعثور على الجناة، لقد طلبنا من الرئاسة البريطانية للمجلس دعوة ممثلى الدول الثلاث ليطلعونا على مسار التحقيق".
وتسببت عدة انفجارات "مجهولة السبب" وقعت تحت الماء، فى إلحاق أضرار بخطى نورد ستريم 1 و2، اللذين يربطان روسيا وألمانيا عبر بحر البلطيق، دفعت موسكو إلى المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة فى التفجير.
وفى هذه الأثناء، وافقت 3 دول من أعضاء مجلس الأمن الدولى من أصل 15 على القرار، من بينها روسيا والبرازيل والصين، فى حين امتنع بقية أعضاء المجلس، وهم "الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وألبانيا، والإكوادور، والجابون، وغانا، واليابان، ومالطا، وموزامبيق، وسويسرا، والإمارات" عن التصويت.
وفى ضوء ذلك، أعلنت ألمانيا والدنمارك والسويد، فى بيان مشترك، اعتزامها تشكيل فريق لإجراء تحقيق مشترك لم تتم دعوة روسيا إليه، خشية وصولها إلى الجهة الضالعة فى هذا التفجير، بحسب وسائل إعلام روسية.
وبعد مرور أشهر عدة على التحقيقات التى انطلقت بشأن تفجير "نورد ستريم"، كشف التحقيق الألمانى أنه تم استخدام بولندا قاعدة عمليات لتفجير خطوط الغاز الروسية، وهو ما نفته الحكومة البولندية، فى بيان لها.
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