سوناك: بريطانيا تحظر إنتاج واستخدام الذخائر العنقودية

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك، اليوم السبت، إن بلاده من بين الدول الموقعة على اتفاقية تحظر إنتاج الذخائر العنقودية واستخدامها، بل وتحث على عدم استخدامها، وذلك بعد إعلان الولايات المتحدة عزمها تزويد أوكرانيا بها.





وأضاف سوناك للصحفيين: "سنواصل القيام بدورنا لدعم أوكرانيا ضد الغزو الروسى غير القانونى وغير المبرر"، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز". وأحدث إعلان وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف بقيمة 800 مليون دولار حالة من الجدل العالمى، إذ تتضمن الحزمة أسلحة وذخائر دفاع جوى ومركبات مصفحة وأسلحة مضادة للدروع كى تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن نفسها. ومن جهته أكد "البنتاجون"، أن أوكرانيا تعهدت بالاستخدام الآمن للذخائر على أراضيها بشكل لا يضر المدنيين، لافتًا أن روسيا تستخدم ذخائر عنقودية بشكل عشوائى فى الأراضى الأوكرانية.

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