برلمانية أوكرانية للقاهرة الإخبارية: كييف لم تحصل على القنابل العنقودية بعد

جدة - نرمين السيد - قالت ماريا إينوفا عضوة البرلمان الأوكرانى فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن كييف لم تحصل على القنابل العنقودية حتى الآن، مشيرة إلى أن بلادها لن تخرق قوانين الحرب.





وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن وزير الدفاع الأوكرانى أولكسى ريزنيكوف، رحب بقرار الولايات المتحدة إرسال قنابل عنقودية إلى كييف، قائلًا إنها ستسهم فى تحرير الأراضى الأوكرانية لكنه تعهد بعدم استخدام تلك الذخائر فى الأراضى الروسية، إذ أعلنت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، أنها ستزود أوكرانيا بالقنابل العنقودية المحظورة على نطاق واسع لتستعين بها فى هجومها المضاد على القوات الروسية المحتلة. وقال "ريزنيكوف" إن الذخائر ستسهم فى إنقاذ أرواح الجنود الأوكرانيين، مشددًا على أن أوكرانيا ستلتزم بشكل صارم بتسجيل استخدامها للذخائر وتبادلها للمعلومات مع شركائها، وكتب ريزنيكوف على "تويتر": "موقفنا بسيط، نحتاج إلى تحرير أراضينا المحتلة مؤقتًا وإنقاذ أرواح شعبنا"، وأضاف "ستستخدم أوكرانيا هذه الذخائر فقط لتحرير أراضينا المعترف بها دوليًا، لن تُستخدم هذه الذخائر فى الأراضى الروسية المعترف بها رسميًا".

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