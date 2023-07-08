الشرطة الفرنسية تعتقل شخصين فى باريس بتهمة ارتكاب أعمال عنف

جدة - نرمين السيد - وفرقت الشرطة الفرنسية تفرق الآن جموع المتظاهرين المتوافدة إلى "ساحة الجمهورية" فى باريس لمنع تنظيم مظاهرات.

وقال خالد شقير، مراسل "القاهرة الإخبارية" من فرنسا، فى وقت سابق، إن هدوءًا حذرا يسود معظم المدن الفرنسية، اليوم السبت.

وأشار شقير، إلى أن السلطات الفرنسية ترفض طلبات نقابية بالتظاهر اليوم السبت.

وصرحت رئيسة وزراء فرنسا، إليزابيث بورن، أول أمس الخميس، بأن الحكومة تحشد كل جهودها لضمان الأمن والاستقرار خلال احتفالات العيد الوطنى فى البلاد، والذى سيقام فى الرابع عشر من يوليو.