وقال "ريزنيكوف" إن الذخائر ستسهم فى إنقاذ أرواح الجنود الأوكرانيين، مشددًا على أن أوكرانيا ستلتزم بشكل صارم بتسجيل استخدامها للذخائر وتبادلها للمعلومات مع شركائها، وكتب ريزنيكوف على "تويتر": "موقفنا بسيط، نحتاج إلى تحرير أراضينا المحتلة مؤقتًا وإنقاذ أرواح شعبنا"، وأضاف "ستستخدم أوكرانيا هذه الذخائر فقط لتحرير أراضينا المعترف بها دوليًا، لن تُستخدم هذه الذخائر فى الأراضى الروسية المعترف بها رسميًا".
وتحظر أكثر من 100 دولة استخدام الذخائر العنقودية، وعادة ما تطلق الذخائر العنقودية عددًا كبيرًا من القنابل الصغيرة لتقتل أشخاصًا على مساحة كبيرة بشكل عشوائى، ما يهدد حياة المدنيين، وتشكل القنابل الصغيرة التى لا تنفجر خطرًا يدوم لسنوات بعد انتهاء الصراع، وسعى جيك سوليفان مستشار الأمن القومى الأمريكى، أمس الجمعة، لتبرير مسألة تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية لاستعادة أراضيها المحتلة منذ بدء الغزو الروسى فى فبراير 2022.
وقال "سوليفان" للصحفيين: "ندرك أن الذخائر العنقودية تشكل خطرًا على المدنيين جراء الذخيرة التى لم تنفجر، هذا هو سبب تأجيلنا للقرار لأطول فترة ممكنة"، وأكد "ريزنيكوف" إن الجيش لن يستخدم الذخائر العنقودية فى المناطق الحضرية وسيستخدمها فقط "لاختراق دفاعات العدو".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير دفاع أوكرانيا: نتعهد بعدم استخدام القنابل العنقودية إلا لتحرير أراضينا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.