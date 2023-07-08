وزير دفاع أوكرانيا: نتعهد بعدم استخدام القنابل العنقودية إلا لتحرير أراضينا

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن وزير الدفاع الأوكرانى أوليكسى ريزنيكوف، رحب بقرار الولايات المتحدة إرسال قنابل عنقودية إلى كييف، قائلًا إنها ستسهم فى تحرير الأراضى الأوكرانية لكنه تعهد بعدم استخدام تلك الذخائر فى الأراضى الروسية، إذ أعلنت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، أنها ستزود أوكرانيا بالقنابل العنقودية المحظورة على نطاق واسع لتستعين بها فى هجومها المضاد على القوات الروسية المحتلة.





وقال "ريزنيكوف" إن الذخائر ستسهم فى إنقاذ أرواح الجنود الأوكرانيين، مشددًا على أن أوكرانيا ستلتزم بشكل صارم بتسجيل استخدامها للذخائر وتبادلها للمعلومات مع شركائها، وكتب ريزنيكوف على "تويتر": "موقفنا بسيط، نحتاج إلى تحرير أراضينا المحتلة مؤقتًا وإنقاذ أرواح شعبنا"، وأضاف "ستستخدم أوكرانيا هذه الذخائر فقط لتحرير أراضينا المعترف بها دوليًا، لن تُستخدم هذه الذخائر فى الأراضى الروسية المعترف بها رسميًا".

وتحظر أكثر من 100 دولة استخدام الذخائر العنقودية، وعادة ما تطلق الذخائر العنقودية عددًا كبيرًا من القنابل الصغيرة لتقتل أشخاصًا على مساحة كبيرة بشكل عشوائى، ما يهدد حياة المدنيين، وتشكل القنابل الصغيرة التى لا تنفجر خطرًا يدوم لسنوات بعد انتهاء الصراع، وسعى جيك سوليفان مستشار الأمن القومى الأمريكى، أمس الجمعة، لتبرير مسألة تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية لاستعادة أراضيها المحتلة منذ بدء الغزو الروسى فى فبراير 2022.

وقال "سوليفان" للصحفيين: "ندرك أن الذخائر العنقودية تشكل خطرًا على المدنيين جراء الذخيرة التى لم تنفجر، هذا هو سبب تأجيلنا للقرار لأطول فترة ممكنة"، وأكد "ريزنيكوف" إن الجيش لن يستخدم الذخائر العنقودية فى المناطق الحضرية وسيستخدمها فقط "لاختراق دفاعات العدو".