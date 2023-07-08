خبير يبرز لـ «إكسترا نيوز» أهمية زيارة وزيرة الخزانة الأمريكية للصين

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور أيمن سمير، عن أهمية زيارة وزيرة الخزانة الأمريكية للصين، مشيرا إلى أنها بمثابة خطوة ضمن مساعى التهدئة التكتيكية بين البلدين ومحاولات وضع معايير للمنافسة بينهما.





وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن زيارة وزيرة الخزانة الأمريكية للصين تلغى فكرة القناعات الخاطئة.

وأضاف أن لزيارة وزيرة الخزانة الأمريكية، العديد من الدلالات، لا سيما أنها تأتى بعد سلسلة من اللقاءات التى جمعت بين مسئولين أمريكيين مع نظرائهم فى الصين خلال الأشهر الأخيرة، وبعد زيارة وزير الخارجية أنتونى بلينكن، إلى بكين الشهر الماضى.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يتخلل الزيارة، البحث فى إدارة مسئولة للعلاقات بين القوتين المتنافستين، ومجموعة القضايا الاقتصادية بين البلدين.

وأكد أن توالى اللقاءات الأمريكية الصينية بمثابة خطوة ضمن مساعى التهدئة التكتيكية بين البلدين ومحاولات وضع معايير للمنافسة بينهما.