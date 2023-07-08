العالم اليوم - صفقة ريال مدريد المذهلة.. من هو "جوهرة تركيا" الجديد؟

انتم الان تتابعون خبر صفقة ريال مدريد المذهلة.. من هو "جوهرة تركيا" الجديد؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 8 يوليو 2023 09:22 مساءً - وسط دموع والدته، تقدم النجم التركي الشاب أردا غولر ليرفع قميص ريال مدريد الإسباني، فريقه الجديد، بعد التوقيع معه مقابل 20 مليون يورو.

"الجوهرة التركية" قدم موسما استثنائيا في صفوف فنربخشه التركي، وخطف أنظار الأندية الأوروبية، قبل أن يختار ريال مدريد وجهة له.

شبيه أوزيل

سرعان ما بدأت المقارنات بين غولر ونجم ريال مدريد السابق، الألماني ذو الأصول التركية، مسعود أوزيل، بسبب تشابههما بطريقة اللعب والبنية الجسمانية والأصول التركية.

غولر لا يزال لم يتجاوز الـ18 من عمره، لكن أهدافه وتمريراته ولمساته، تشغل مئات الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، وتشد المتابعين بشكل كبير، الذين يتوقعون أن يكون المراهق التركي نجما عالميا قادما بقوة.

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