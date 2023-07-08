العالم اليوم - ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بالصين في يونيو الماضي

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 8 يوليو 2023 09:22 مساءً - أعلنت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين، ارتفاع حجم احتياطي النقد الأجنبي في البلاد إلى 3.193 تريليون دولار أميركي في نهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ 3.17651 تريليون دولار أميركي المسجل في الشهر الأسبق.

وعزت الهيئة التنظيمية للنقد الأجنبي، الزيادة في احتياطي النقد الأجنبي إلى التأثيرات المجمعة لتحويل العملات والتغيرات في أسعار الأصول.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" نقلا عن الهيئة، أن مؤشر الدولار الأميركي شهد هبوطا في يونيو، فيما سجلت أسعار الأصول المالية العالمية تقلبات، متأثرة بالسياسات المالية والنقدية للاقتصادات الكبرى، علاوة على بيانات الاقتصاد الكلي العالمية.

وتوقعت الهيئة أن يظل احتياطي الصين من النقد الأجنبي مستقرا بشكل عام، حيث تشهد البلاد اتجاها للتعافي الاقتصادي والدفع المستمر للتنمية عالية الجودة.

وأظهرت البيانات أن حجم احتياطي الصين من الذهب ارتفع إلى 67.95 مليون أوقية في نهاية يونيو المنصرم، مقارنة بـ 67.27 مليون أوقية المسجل في نهاية مايو الماضي.