القاهرة الإخبارية: 100 ألف متظاهر فى تل أبيب احتجاجا على التعديلات القضائية

جدة - نرمين السيد - وأثارت التعديلات المقترحة، التى تتضمن قيودًا على قدرة المحكمة على إصدار أحكام ضد الحكومة، احتجاجات متكررة فى الشوارع قبل تعليق مساعى إقرارها فى مارس الماضى، لكنها استمرت أسبوعيًا وأغلق نشطاء معارضون للتعديلات القضائية طريقًا سريعًا رئيسيًا فى تل أبيب مساء اليوم السبت.

وفى وقت سابق من الشهر الماضى، أبلغ نحو 300 طبيب عسكرى إسرائيلى فى وحدات الاحتياط، وزير الدفاع، بأنهم سيرفضون أداء الخدمة إذا مضت الحكومة قدمًا فى تمرير تشريعات مثيرة للجدل، من شأنها أن تجرد أعلى محكمة فى البلاد من معظم صلاحياتها.