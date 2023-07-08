كندا تعارض استخدام أوكرانيا لـ«القنابل العنقودية»

جدة - نرمين السيد - قالت الحكومة الكندية، اليوم السبت، إنها تعارض استخدام القنابل العنقودية التى وعدت واشنطن بمنحها لأوكرانيا لاستخدامها فى الهجوم المضاد على القوات الروسية، مؤكدة التزامها باتفاقية أوسلو التى تحظر هذه القنابل المثيرة للجدل، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز".





وقالت الحكومة الكندية فى بيان "لا نؤيد استخدام القنابل العنقودية ونلتزم بوضع حد لآثار القنابل العنقودية على المدنيين، وخاصة الأطفال".

وقالت الحكومة الاتحادية فى البيان "كندا ملتزمة تمامًا بالاتفاقية ونتعامل بجدية مع التزاماتنا الناشئة عنها لتشجيع تبنيها على الساحة العالمية".

كانت الولايات المتحدة أعلنت، أمس الجمعة، أنها ستزود كييف بالقنابل العنقودية المحظورة على نطاق واسع فى إطار حزمة أمنية جديدة بقيمة 800 مليون دولار، مما يرفع إجمالى المساعدات العسكرية الأمريكية إلى أكثر من 40 مليار دولار منذ الغزو الروسى لأوكرانيا فى فبراير 2022.

ورحبت أوكرانيا بالقرار الأمريكى، قائلة إنه سيساعد فى تحرير الأراضى الأوكرانية، لكنها تعهدت بعدم استخدام القنابل العنقودية فى روسيا.

ويُحظر هذا النوع من القنابل بموجب اتفاقية الذخائر العنقودية، التى فُتح باب التوقيع عليها فى أوسلو عام 2008، ورغم توقيع أكثر من 100 دولة على الاتفاقية التى تحظر إنتاج الذخائر العنقودية وتخزينها واستخدامها ونقلها، فإن روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة ليست من الدول الموقعة عليها.

وتعد حكومة رئيس الوزراء الكندية جاستن ترودو الليبرالية هى واحدة من أكثر الحكومات المؤيدة لأوكرانيا، وخصصت مساعدات مالية وعسكرية وإنسانية ومساعدات أخرى لها بمليارات الدولارات على مدار العام الماضي