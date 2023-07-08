مصرع 6 في تحطم طائرة في كاليفورنيا

مصرع 6 في تحطم طائرة في كاليفورنياادى تحطم طائرة رجل أعمال واحتراقها في حقل بجنوب ولاية كاليفورنيا الاميركية صباح اليوم السبت الى مصرع ستة اشخاص.

وتحطمت الطائرة واندلعت فيها النيران بالقرب من مطار مدينة موريتا الواقعة جنوب غرب مقاطعة ريفرسايد بولاية كاليفورنيا.

وذكرت محطة KTLA الاميركية أن الطائرة غادرت مطار هاري ريد الدولي في لاس فيغاس، قبل أن تسقط في الحقل، حيث وصفتها بأنها طائرة رجال أعمال من طراز سيسنا (سي 550).

وأعلنت إدارة الإطفاء في مقاطعة ريفرسايد عن مصرع ركاب الطائرة الستة في مكان الحادث، بعد وقت قصير من العثور عليها محترقة، فيما لم يكشف عن هوية ضحايا الحادث، فيما تحقق إدارة شرطة مقاطعة ريفرسايد وإدارة الطيران الفيدرالية لمعرفة أسبابه.

