بريطانيا وإسبانيا تحثان على عدم إرسال قنابل عنقودية إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال ريشى سوناك رئيس الوزراء البريطانى إن بلاده من بين الدول الموقعة على اتفاقية تحظر إنتاج الذخائر العنقودية واستخدامها، وتحث على عدم استخدامها.

وأكد سوناك مواصلة الدعم لأوكرانيا ضد العملية العسكرية الروسية، التى وصفها بـ"الغير مبررة".

بدورها، قالت مارجاريتا روبليس وزيرة الدفاع الإسبانية، إنه ينبغى عدم إرسال قنابل عنقودية إلى أوكرانيا، مؤكدة فى تصريح للصحفيين خلال تجمع فى مدريد، أن بلادها بناء على التزامها الراسخ تجاه أوكرانيا، لديها أيضا التزام قوى بعدم تسليم أسلحة وقنابل معينة تحت أى ظرف.

وشددت على أن بلادها تدعم أوكرانيا فى حدود الدفاع المشروع، لكن "لا للقنابل العنقودية"، موضحة أن قرار إرسال القنابل العنقودية اتخذته الولايات المتحدة، وليس حلف شمال الأطلسى "الناتو" الذى تنتمى إليه إسبانيا.

وكانت ألمانيا، من جانبها، أيضا عارضت أمس إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا، حيث تحظر أكثر من مئة دولة هذا النوع من القنابل.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أمس الجمعة، تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية، ضمن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لدعم كييف فى هجومها المضاد ضد روسيا.

وتطلق الذخائر العنقودية عادة أعدادا كبيرة من القنابل الأصغر التى يمكن أن تقتل بشكل عشوائى على مساحة واسعة، كما يستمر خطر هذه القنابل التى تبقى دون أن تنفجر لعقود.