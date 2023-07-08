عاجل.. مصرع 6 أشخاص فى تحطم طائرة جنوب كاليفورنيا

جدة - نرمين السيد - واشتعلت النيران فى الطائرة وسط ما يقرب من فدان من النباتات، بعدما تحطمت بالقرب من مطار فى مدينة موريتا بولاية كاليفورنيا فى جنوب غرب مقاطعة ريفرسايد الواقعة بين لوس أنجلوس وسان دييجو.

كانت الرحلة قد غادرت فى الأصل من مطار هارى ريد الدولى فى لاس فيجاس قبل أن تصطدم بالأرض، بحسب وكالة أسوشيتد برس، التى نقلت عن إدارة الطيران الفيدرالى أن الطائرة من طراز Cessna C550.

وفقًا لإدارة الإطفاء فى مقاطعة ريفرسايد، لم يتم الكشف عن هويات القتلى فى الحادث، وهناك تحقيقات تجرى فى هذا الشأن من قِبل كل من مجلس سلامة النقل الوطنى وإدارة الطيران الفيدرالية.

ويعد حادث اليوم هو ثانى حادث مميت بالقرب من مطار الوادى الفرنسى فى مقاطعة ريفرسايد، فالأول لقى فيه رجل مصرعه وأصيب ثلاثة عندما قصفت طائرة جانب مبنى بالقرب من المطار الثلاثاء الماضى.