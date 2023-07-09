العالم اليوم - أُنس جابر تنتفض لتهزم أندريسكو وتتقدم في ويمبلدون

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 9 يوليو 2023 12:22 صباحاً - قلبت التونسية أُنس جابر وصيفة حاملة اللقب في العام الماضي تأخرها إلى فوز على بيانكا أندريسكو بنتيجة 3-6 و6-3 و6-4 لتحافظ على آمالها في بطولة ويمبلدون للتنس.

وكانت أندريسكو الطرف الأفضل في البداية أمام أُنس التي أصبحت في العام الماضي أول لاعبة عربية تبلغ مباراة نهائية في البطولات الأربع الكبرى.

لكن المصنفة السادسة استعادت سيطرتها بكسر إرسال منافستها الكندية في منتصف المجموعة الثانية قبل إدراك التعادل في المباراة.

وتفوقت أندريسكو في المجموعة الحاسمة وتقدمت بكسر إرسال، لكنها فرطت في تفوقها بخطأ مزدوج قبل هطول الأمطار وتوقف المباراة في الملعب الرئيسي.

ومع استئناف اللعب حافظت أُنس على إرسالها بصعوبة ثم كسرت إرسال أندريسكو بدون خسارة أي نقطة لتتقدم 5-4.

وحسمت أُنس تأهلها إلى الدور الرابع حيث ستواجه بترا كفيتوفا الفائزة باللقب مرتين.