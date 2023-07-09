عاجل.. القاهرة الإخبارية: بولندا تنقل أكثر من ألف جندى للحدود مع بيلاروسيا

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم السبت، إعلان وزير الدفاع البولندى، نقل أكثر من 1000 جندى إلى الحدود مع بيلاروسيا، تحسبا لأى محاولة زعزعة للاستقرار.





وقال ماريوس كامينسكى، وزير الداخلية البولندى، فى وقت سابق، إن بلاده سترسل 500 من أفراد الشرطة إلى حدودها مع بيلاروسيا. وكتب "كامينسكى" على تويتر: "بسبب الوضع المتوتر على الحدود مع بيلاروسيا، قررنا تعزيز قواتنا ونشر 500 من أفراد الشرطة البولندية، من وحدتى الوقاية ومكافحة الإرهاب".

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