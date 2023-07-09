مصرع 6 أشخاص جراء تحطم طائرة رجال أعمال فى حقل زراعى جنوب كاليفورنيا

جدة - نرمين السيد - وتحطمت الطائرة واندلعت فيها النيران بالقرب من مطار مدينة موريتا الواقعة جنوب غرب مقاطعة ريفرسايد بولاية كاليفورنيا.

وذكرت محطة KTLA أن الطائرة غادرت مطار هارى ريد الدولى فى لاس فيجاس، قبل أن تسقط في الحقل، حيث وصفتها بأنها طائرة رجال أعمال من طراز سيسنا (سي 550).

وأعلنت إدارة الإطفاء فى مقاطعة ريفرسايد عن مصرع ركاب الطائرة الستة في مكان الحادث، بعد وقت قصير من العثور عليها محترقة، فيما لم يكشف عن هوية ضحايا الحادث، فيما تحقق إدارة شرطة مقاطعة ريفرسايد وإدارة الطيران الفيدرالية لمعرفة أسبابه.