العالم اليوم - رغم شهرتها بأصنافها العالمية.. لأول مرة سويسرا تستورد الجبن

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 9 يوليو 2023 02:25 صباحاً - ستستورد سويسرا لأول مرة من الجبن أكثر مما تصدر هذا العام، وفقا لرئيس اتحاد الألبان في البلاد بوريس بيوري.

صرح بيوري لصحيفة (لوتون) السويسرية في مقابلة نشرت السبت إن فتح سوق الحليب السويسري تسبب في ضغوط على المنتجين المحليين في السنوات الأخيرة، مما دفع البعض إلى الاستسلام.

قال بيوريه إنه يجب اتخاذ تدابير لضمان أن تستمر سويسرا- المشهورة عالميا بأصناف الجبن عالية الجودة- في الإنتاج لسكانها.

ونقل عنه القول "إذا لم يحدث ذلك، فسوف ينتهي بنا الأمر باستيراد (الجبن)، وهو أمر سخيف اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا".