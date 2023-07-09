استخباراتى أوكرانى: المفاعل الأخير بمحطة زابوريجيا فى حالة إغلاق ساخن

جدة - نرمين السيد - وقال "يوسوف" للتلفزيون الوطنى الأوكرانى: "فى الوقت الحالى، لا تزال آخر وحدة طاقة فى محطة زابوريجيا للطاقة النووية فى حالة إيقاف ساخن، وهذا يعنى أن الوحدة لا تزال تشكل خطرًا متزايدًا".

وأشار إلى أن المخابرات الأوكرانية نشرت اليوم خريطة للألغام والحواجز المتفجرة التى وضعتها القوات الروسية حول محطة زابوريجيا للطاقة النوية.