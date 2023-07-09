زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر يضرب قبالة سواحل تايوان

جدة - نرمين السيد - وفى وقت سابق، شهدت السواحل الغربية للبحر الأحمر هزة أرضية ضعيفة، فى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء 27 يونيو المنصرم.
وسجّلت محطات الشبكة القومية للزلازل، هزة أرضية بقوة 1.75 درجة على مقياس ريختر، على بُعد 69 كيلومترًا من شمال غرب مدينة الغردقة، وعلى عمق 10.10 كيلومتر.
وتُصنف الهزات الأرضية الأقل من 3 درجات بأنها ضعيفة، حيث لا يُمكن الشعور بها.
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