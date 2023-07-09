بايدن يلتقى الملك تشارلز خلال زيارة قصيرة لبريطانيا

جدة - نرمين السيد - يصل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى بريطانيا، اليوم الأحد، فى زيارة قصيرة يجتمع خلالها مع رئيس الوزراء، ريشى سوناك، ويناقش قضايا تغير المناخ مع الملك تشارلز قبل قمة حلف شمال الأطلسى المقبلة، وقال البيت الأبيض إنَّ الزيارة تهدف إلى زيادة تعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين، حسبما أفادت "رويترز".





ويزور "بايدن" مقر الحكومة البريطانية فى داونينج ستريت، الاثنين، لعقد اجتماع مع سوناك، وهو الاجتماع الخامس لهما خلال عدة أشهر، وبعد شهر واحد فقط من اتفاق الاثنين فى واشنطن على "إعلان الأطلسي"، والعمل معًا بشأن التكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة والمعادن المهمة.

وقال المتحدث باسم "سوناك"، إنَّ مناقشاتهم ستشمل على الأرجح قمة حلف الأطلسى المقبلة وأوكرانيا، فيما أكد سوناك أننا فى الوقت الذى نواجه فيه تحديات جديدة وغير مسبوقة لأمننا المادى والاقتصادي، أصبحت تحالفاتنا أكثر أهمية من أى وقت مضى.

وقطع سوناك شوطًا فى إصلاح العلاقات مع بايدن بعد فتورها أثناء حكم سلفيه بوريس جونسون وليز تراس؛ بسبب موقفهما المتشدد فى اتفاق مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى وعلاقات جونسون الوثيقة مع الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب.

وبالنسبة لبايدن، سيكون الجزء الأبرز فى الرحلة هو اجتماعه مع الملك تشارلز فى قلعة وندسور غرب لندن، حيث استضافت والدة الملك الراحلة الملكة إليزابيث الرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما فى عام 2016 والسابق ترامب فى عام 2018.

ومن المقرر، أنَّ يناقش الرئيس والملك قضايا المناخ، وهو موضوع يناصره تشارلز (74 عامًا) وتحدث عنه لأكثر من خمسة عقود.

وبعد الاجتماع، يُغادر بايدن وسوناك بريطانيا ويتوجهان إلى ليتوانيا، حيث سينضمان لبقية قادة دول حلف شمال الأطلسى فى قمة الحلف، ومن المتوقع بعد ذلك أن يسافر بايدن إلى هلسنكى للقاء زعماء دول الشمال