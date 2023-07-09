أوكرانيا.. المفاعل الأخير بمحطة زابوريجيا في حالة إغلاق ساخن

جدة - نرمين السيد - قال أندريه يوسوف، ممثل مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، إنَّ المفاعل الأخير فى محطة زابوريجيا للطاقة النووية لا يزال حاليًا فى حالة "إغلاق ساخن".





وأضاف "يوسوف" فى التليفزيون الوطنى الأوكراني، إننا فى الوقت الحالى لا تزال آخر وحدة طاقة فى محطة زابوريجيا للطاقة النووية فى حالة إيقاف ساخن، وهذا يعنى أن الوحدة لا تزال تُشكل خطرًا متزايدًا. وأشار إلى أنَّ المخابرات الأوكرانية نشرت اليوم خريطة للألغام والحواجز المتفجرة التى وضعتها القوات الروسية حول محطة زابوريجيا للطاقة النوية.

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