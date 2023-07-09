بولندا تحرك قواتها صوب الحدود الشرقية وسط مخاوف من فاجنر فى بيلاروسيا

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الدفاع البولندى ماريوس بلاشتشاك، أن بلاده بدأت فى نقل أكثر من ألف جندى إلى حدودها الشرقية، السبت، وسط تزايد القلق فى الدولة العضو فى حلف شمال الأطلسى (الناتو)، من أن يؤدى وجود مقاتلى مجموعة فاجنر فى بيلاروسيا، إلى زيادة التوتر على حدودها.





وأضاف بلاشتشاك - عبر موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - أن أكثر من ألف جندى ونحو 200 وحدة من العتاد من اللواءين الميكانيكيين الثانى عشر والسابع عشر، بدأوا فى التحرك إلى شرق البلاد، مشيرا إلى أن "هذا يدل على استعدادنا للرد على محاولات زعزعة الاستقرار بالقرب من حدود بلادنا". وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، وشهدت بولندا زيادة فى عدد المهاجرين الذى يحاولون عبور حدودها مع بيلاروسيا فى الأسابيع الأخيرة.

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