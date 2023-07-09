إصابة 12 شخصا فى حادث تصادم حافلة بموسكو

جدة - نرمين السيد - أُصيب 12 شخصًا على الأقل، اليوم الأحد، فى حادث اصطدام حافلة ركاب بشاحنة على طريق لينينجراد سكوى السريع شمال موسكو، حسبما صرح مصدر فى حالات الطوارئ لوكالة "تاس" الروسية.





وقال المصدر إنَّ حافلة وشاحنة اصطدمتا على طريق لينينجراد سكوى السريع، وبحسب مصدر مسؤول فإنه جرى نقل 6 أشخاص إلى المستشفى، وعولج 6 آخرون فى موقع الحادث". ومع ذلك، وفقًا للدائرة الصحفية لقسم شرطة موسكو، التمس 4 أشخاص المساعدة الطبية فيما يتعلق بالحادث، وكشفت التحقيقات أنَّ الحافلة تقل 20 شخصًا وقت وقوع الحادث.

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