إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال شرق قلقيلية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية"، فإن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحى، ما أدى إلى إصابة 4 مواطنين، أحدهم بالرصاص الحى فى البطن واليد، واثنين بشظايا رصاص حى فى الرأس، والرابع بشظايا رصاص حى فى اليد، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

وفى وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة إصابة مواطن 60 عامًا بالرصاص الحى فى البطن واليد، ووصفت جراحه بالمتوسطة، خلال عدوان الاحتلال على المواطنين فى بلدة كفر قدوم.