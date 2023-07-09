المدفعية الروسية تستهدف نقطة تمركز للقوات الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وقال قائد فصيل الجيش الروسى الذى يحمل شعار تسمية "زيوس"، ويقوم بمهامه ضمن أحد التشكيلات العاملة فى المنطقة العسكرية الغربية، إنه "بواسطة المدفع "إس-60" استهدفنا أحد معاقل العدو وتمت إصابته، حيث كانت المسافة الفاصلة تقع على بعد أكثر من 5 كيلو مترات، كما أننا ننفذ هذا النوع من الضربات عدة مرات فى اليوم الواحد".

وأضاف "زيوس"، أن القوات دأبت على استخدام هذه المدفعية منذ البداية، مبينًا فى الوقت نفسه أن العدو لا ينجح فى تحديد مواقع المدفعية فى مرات كثيرة، لأننا نعمل انطلاقًا من مواقع إطلاق نار مغلقة وبعد القصف، نقوم بإخلاء المواقع بصورة سريعة والانتقال إلى نقاط أخرى.

وأكد أن طواقم الجنود العاملة على هذا السلاح، تحاول إنفاق أقل عدد من القذائف وتعديل الإطلاق بمساعدة الطائرات من دون طيار مما يُساعد بشكل كبير فى تحقيق دقة فى الإصابات ويوفر الذخيرة.