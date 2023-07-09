كوريا الشمالية تندد بدعم الطاقة الذرية لخطة تصريف مياه فوكوشيما

جدة - نرمين السيد - قالت كوريا الشمالية، اليوم الأحد، إن دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية لخطة اليابان لتصريف مياه محطة فوكوشيما النووية "قرار غير عادل"، ويظهر "المعايير المزدوجة" للوكالة، وفقًا لـ"رويترز".





وكانت سلطة الرقابة النووية اليابانية أعطت رسميًا، أمس، الضوء الأخضر للمنشآت لتصريف المياه الملوثة نوويًا من محطة فوكوشيما، وذلك بعد دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية لهذا الإجراء.

التقى رافائل جروسي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأحد، وزير الخارجية الكورى فى سول؛ لشرح تحليل مراجعة السلامة التى قامت بها الوكالة لخطة اليابان لتصريف المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما النووية المُعطلة.

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، وصل رافائل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى سول، وعقد اجتماعات مع وزير الخارجية، بارك جين، ورئيس لجنة السلامة والأمن النووين يو جوك-هي.

ومن المُقرر، أن يلتقى اليوم بمسؤولين من الحزب الديمقراطى المعارض الرئيسى الذى ينتقد خطة اليابان، وقال "بارك" إنه أجرى مع جروسى "مناقشة متعمقة" للتعاون بين سول والوكالة الدولية للطاقة الذرية حول التحقق من سلامة المياه المشعة المعالجة.

وقال جروسى "ما يبدأ الآن هو أكثر أهمية من العمل الذى جرى حتى الآن والمراقبة المستمرة لتنفيذ خطة فوكوشيما"، مُضيفًا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستبقى فى محطة فوكوشيما؛ لضمان سلامة كل خطوة مقبلة.